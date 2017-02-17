Yıldırım: "AB, Türkiye'nin dört özgürlük hususlarına garanti altına almalı"

Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'ın dün yaptıkları görüşmede Rum liderin öfkeyle salonu terk ettiği haberlerine ilişkin olarak, "Evvelsi gün Anastasiadis biraz sinirlenmiş, kapıyı vurup dışarı çıkmış. Daha sonra 'Ben sigara içmeye çıktım, geri geldim kriz yok' dedi" ifadesini kullandı.

"Sigara içmek için masadan ayrılmış; görüşmeler sürecek"

Öncelikle Kıbrıs'ta bir kriz yaşandı geçtiğimiz gün. Bu konuda Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak. AB sürecinde Malta'nın verdiği desteği, Türkiye'nin vize serbestisi konusunda beklentileri var, Malta'nın girişimleri olacak mı? Son olarak iki anlaşmadan bahsettiniz...

Kıbrıs ile ilgili bir süreden beri iki taraf arasındaki görüşmeler BM koordinasyonunda devam ediyor. Evvelsi gün Anastasiadis biraz sinirlenmiş, kapıyı vurup dışarı çıkmış. Daha sonra "ben sigara içmeye çıktım, geri geldim kriz yok" dedi. Çözümün mutlaka sağlanması lazım, çünkü bunun bedelini KKTC ödüyor. Rum tarafı tam üye yapıldı, o gün çok daha kolay olan çözüm gerçekleşmedi.

Görüşmeler bitmiş değil. Burada yapılacak çözüm adada güvenliği sağlayacak. Burada AB'ye düşen görev, Türkiye'nin dört özgürlük dediğimiz hususları temin altına alması.