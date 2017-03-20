Yıldırım: "Avrupa PKK'yı baş üstünde tutuyor"

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin kampanya çerçevesinde, Avusturya'nın başkenti Viyana'da seçmenlerle "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" konulu etkinlikte bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, etkinliğe telefon bağlantısıyla katıldı. Başbakan Yıldırım, her türlü engelleme ve zorluğa rağmen kararları ve azimlerinden bir şey kaybetmediklerini söyledi.

Halk oylamasından "evet" çıkması durumunda bazılarının oyununun bozulacağını belirten Yıldırım, "İşte bunun için ana muhalefet partisi CHP, terör örgütünün yandaşı HDP, PKK ve FETÖ gibi örgütler adeta el ele vermişler, omuz omuza vermişler. Türkiye'de istikrarın kalıcı hâle gelmemesi, Türkiye'de güçlü iktidar olmaması için ne lâzımsa yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Oynanan oyunun büyük olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu olaylar bize şunu gösteriyor, oyun büyük. Avrupa'da Almanyası, Hollandası, Avusturyası, İsviçresi bir araya geliyor. Bölücü PKK terör örgütünü adeta baş üstünde tutuyorlar. Bizim ülkesini, milletini seven soydaşlarımıza, kardeşlerimize ellerinden gelen bütün zorluğu, sıkıntıyı çıkartıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bu azim bu kararlılık sizlerde olduğu müddetçe asla bunlar başarılı olamayacak. Milletimizin sağduyusu galip gelecek ve 16 Nisan'da Türkiye vesayet kalıntılarını evet oylarıyla sona erdirecektir."

"Hayır kampanyalarını kim yürütüyor; PKK, FETÖ"

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Petek de, anayasa değişikliğiyle getirilmek istenenin, birilerinin söylediği gibi rejim değişikliği olmadığını ve Cumhuriyet'in temel ilkeleriyle oynanmadığını söyledi.

Yeni anayasa değişikliğiyle ülkenin bölüneceğini iddia edenlerin büyük bir çarpıtma içerisinde olduğunu savunan Petek, "Anayasa değişiklik metni burada, okuma yazmamız hepimizin var. Lütfen göstersinler bana nerede yazıyor ülkenin bölüneceği? Eğer bu anayasa değişikliği ülkenin bölünmesine sebep olacak en küçük bir kırıntı, bir kelime taşıyor olsaydı, bu değişikliği önce PKK savunurdu. Ama şimdi en fazla hayır kampanyalarını kim yürütüyor; PKK, FETÖ ve DAEŞ'in uzantıları" değerlendirmesini yaptı.

"Tek başlı icraat"

"AK Parti 15 yıldır iktidarda, bugüne kadar neyi yapamadınız da bu değişikliği yapmak istiyorsunuz?" şeklindeki eleştirilere de değinen Petek, "15 senede yaptığımızı eğer cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olsaydı 5 senede yapardık" dedi.

Türkiye'nin 80 milyonluk genç ve aktif bir nüfusunun olduğunu belirten Petek, milli gelirin artırılması ve ihtiyaçların karşılanabilmesinin hızla alınacak kararlarla mümkün olduğunu anlattı. Petek, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi buna olanak sağlıyor, yani tek başlı icraat" diye konuştu.

Kaynak: AA