Yıldırım: "Bu anayasa değişikikliğinin müsebbibi CHP'dir"

Anayasa teklifinie dair konuşan Başbakan Binali Yıldırım "PKK 'hayır', FETÖ 'hayır' dediği için biz bu değişikliğe 'evet' diyoruz dedik. Biz cevabı muhataplarından beklerken cevap CHP'den geldi. Bu anayasa değişikikliğinin müsebbibi CHP'dir. Allah CHP'yi ıslah etsin" dedi.

AK Parti'nın grup toplantısında konuşan Yıldırım, şunları söyledi:

PKK 'hayır', FETÖ 'hayır' dediği için biz bu değişikliğe 'evet' diyoruz dedik. Biz cevabı muhataplarından beklerken cevap CHP'den geldi. CHP zaten onların kayığına binmiş vaziyette. Bu anayasa değişikikliğinin müsebbibi CHP'dir. Allah CHP'yi ıslah etsin. Siz FETÖ ile PKK ile bölücü örgütlerle iş tutarak milletin gönlüne giremezsiniz.

'CHP'YE BURDAN EKMEK DE ÇIKMAZ PATATES DE…'

CHP'ye buradan ekmek de çıkmaz patates de çıkmaz.

'BİZİ UYSAL KOYUN SANDILAR'

Milletimiz için takındığımız yumuşak başlılığımızı anlayamadılar. Uysal koyun sandılar bizi.

Millete gitmeye korkuyorlar. Milletin kararı en doğru karardır.

Bu referandum sonrası inanıyorum ki, Türkiye aydınlık yarınlara daha hızlı bir şekilde yol alacak.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Sayın (MHP lideri Devlet) Bahçeli'ye ve MHP'deki bütün vekillere teşekkür ediyorum. 'Önce ülkem ve milletim' anlayışıyla hareket ettiler.

'DİLİMİZDE TÜY BİTTİ'

Niye 'siyaset hokus pokusçuları' dedik? Bunlar olmayan şeyleri var göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. En sevdikleri iş korku senaryoları ile milletin aklını karıştırmak. Bunlar samimi değil. Anayasa değişiklik teklifinin görüşülmesinden bu yana 'üniter yapı bozulacak' diyorlar. Yine tek Meclis var. 'Rejim değişikliği olacak.' Dilimizde tüy bitti. Rejim tartışması 1923'te Cumhuriyet kurulduğunda sona erdi. Türkiye laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir, nokta. Rejime en büyük zararı, rejimi ağzına sakız edenler veriyor. AK Parti yargı gücünü de elinde toplayacakmış. Biz yargı milletin gücü olsun istiyoruz.

'12 EYLÜL'DE PIRIL PIRIL GENÇLERİ YOK ETTİLER'