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  3. Yıldırım: "Bu tavırla müzakere süreci daha ileriye taşınamaz"

Yıldırım: "Bu tavırla müzakere süreci daha ileriye taşınamaz"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türkünün eşitlik, özgürlük ve güvenliğini garanti altına alacak bir çözümün, bölgede enerji güvenliği ve işbirliği olanaklarını sağlayacağını aksi halde bölgede yeni gerginliklerin söz konusu olabileceğini söyledi.

TC Başbakanı Binali Yıldırım da, Kıbrıs’ta bir çözümün ancak Kıbrıs Türk tarafını Ada’nın ortak sahibi olarak görmeyen yaklaşımların kökten değişimiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Başbakanı Binalı Yıldırım heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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