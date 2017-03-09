Yıldırım: "Bu tavırla müzakere süreci daha ileriye taşınamaz"

İbrahim Diran

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıda Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türkünün eşitlik, özgürlük ve güvenliğini garanti altına alacak bir çözümün, bölgede enerji güvenliği ve işbirliği olanaklarını sağlayacağını aksi halde bölgede yeni gerginliklerin söz konusu olabileceğini söyledi.

Türkiye Başbakanı Binalı Yıldırım ise Rum tarafının, Kıbrıslı Türklerin hassasiyetlerini göz ardı eden saldırgan tutumunu sürdürdüğünü, bu tavırla müzakere sürecinin daha da ileriye taşınamayacağının bir gerçek olduğunu söyledi.