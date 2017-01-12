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  3. Yıldırım Cenevre'ye gitmiyor
Yıldırım Cenevre'ye gitmiyor

Yıldırım Cenevre'ye gitmiyor

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine gitmeyeceğini söyledi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin altıncı maddesinin görüşmeleri sırasında TBMM'ye geldi.

İktidar kulisine geçerek milletvekilleriyle bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin, Cenevre'deki Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde garantör ülkelerin katılımıyla gerçekleşen uluslararası konferansa katılıp katılmayacağına ilişkin sorusu üzerine, "Burası daha iyi, şu andaki işimiz hepsinden önemli." ifadesini kullandı. 

Daha sonra Genel Kurula giren Yıldırım, buradan ayrıldıktan sonra Meclisteki makamına geçti.

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