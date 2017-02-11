Yıldırım: "CHP'ye FETÖ ağzıyla konuşmak yakışmaz"

Anayasa referandumuna dair değerlendirmede bulunan Yıldırım, "Maalesef CHP, memleket meselesini çözmek yerine ne yaptı, toplumu ayrıştırmak ve kutuplaştırmak için her yolu denedi, hala da aynısını yapıyor. 'Efendim anayasa değişikliği halk oylamasında kabul edilirse Türkiye bölünür.' Hadi oradan, Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez" dedi.

'CHP'YE FETÖ AĞZIYLA KONUŞMAK YAKIŞMAZ'

CHP'yi anayasa değişikliğine karşı olmakla eleştiren Yıldırım, "Ana muhalefet partisi Genel Başkanı, adeta FETÖ'cülerle, PKK'lılarla, HDP'lilerle aynı ağızdan konuşuyor. Yakışmaz. Ana muhalefet partisi iktidar alternatifidir. Terör örgütlerinin gittiği yoldan gitmesi ana muhalefet partisine zarar verir. Ona sempati duyan, destek veren vatandaşımızı da rahatsız ediyor" dedi.

'TERÖRİSTLERİ BIRAK, MİLLETE KULAK VER'

"Ey Kemal Bey, bırak bu terör örgütlerinin söylediklerine kulak vermeyi, milletin sesine kulak ver. Millet kardeşlik, birlik, beraberlik, aydınlık Türkiye diyor. Onun için bu kutlu yürüyüşte bir, beraber ve birlikte Türkiye olalım. Ana muhalefet partisi olarak sanki CHP, iktidara değil de millete muhalefet ediyor, CHP sanki Türkiye'ye muhalefet ediyor, CHP cumhuriyete muhalefet ediyor, aynı zamanda demokrasiye de muhalefet ediyor."

'İTAAT ET, RAHAT ET'

"Sürekli eleştiren bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Vatandaşa gitmekten dahi korkuyorlar. Cumhurbaşkanı onaylamayı bir kaç gün geciktirdi diye seviniyorlar. Niye korkuyorsun kardeşim. Vatandaşa itaat et rahat et. Bu millete geçmişte yüzde 7 bine varan fazi ödettiler. Bizim derdimiz memleket meselesi, onların derdi kafa karıştırmak. AK parti dimdik ayakta. AK Parti Türkiye'dir, Türkiye Ak Partidir."

'ALGI OPERASYONLARININ TUZAKLARINA DİKKAT ETMELİYİZ'

"Değerli kardeşlerim bu yolda bize çok önemli işler düşüyor. Bu halk oylamasından çıkacak sonuç Türkiye için çok önemli. Bu süreçte vatandaşımızın aklına bir şey takıldığında ilk bize ulaşacak. Kapılarımız vatandaşa 7/24 açık olacak. 7'den 70'e genç yaşlı, erkek, kadın bütün vatandaşlarımız bizde kendini bulacak. Bütün teşkilatlarımızında belediye personelimizinde bu hassasiyete dikkat etmesine büyük önem veriyoruz. Yapılan algı operasyonlarının bizi çekmek isteyeceği tuzaklara karşı dikkatli olmalıyız. Muhalefetin yalan söylemlerine karşılık hizmetlerle vatandaşımızın yanında olacağız. Türkiye'nin mamur edilmesi çabasında hep beraber olduk. Vatandaşlarımızla hizmetlerimizi paylaştık. Türkiye ile bir bütün olarak her şehirle aynı mesafedeyiz. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Belli zümrelerin, siyasi kadroların değil milletin emrine amadeyiz."

KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDAN 'MEMLEKETİN HASTASIYIM' SEFERBERLİĞİ

"Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığımız bir kampanya, bir seferberlik başlattı. Bu seferberliğin adı 'Memleketin Hastasıyım'. Kime, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza. Diyoruz ki memleket hastası olan, hasreti olan bütün vatandaşlarımız bu yaz tatillerini memleketlerinde geçirsin."