Yıldırım: "Çözüm kararlılığımızı ortaya koyduk"

ürkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması yönündeki kararlılıklarını, Cenevre'deki Kıbrıs Konferansı'nda sergiledikleri tutumla bir kez daha ortaya koyduklarını söyledi.

TC Başbakanlık Basın Merkezi, Başbakan Yıldırım’ın dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada Yıldırım’ın Eide'yi kabulünde, Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması yönündeki kararlılıklarını, Cenevre'deki Kıbrıs Konferansı'nda sergiledikleri tutumla bir kez daha ortaya koyduklarını söylediği bildirildi.

Görüşmede, sürece yapıcı bir şekilde katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirten Yıldırım, şubat ayında Kıbrıs'ta sürdürülen müzakerelerde ilerleme sağlanmasını ümit ettiklerini vurguladı.

Başbakan Yıldırım, ayrıca adada güvenliğin ve tesis edilen dengenin önemine işaret etti.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide de devam eden müzakerelerin sonuç vermesi için Birleşmiş Milletler olarak tüm gayreti sarf ettiklerini, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de konuyu yakından takip ettiğini ve destek verdiğini kaydetti.