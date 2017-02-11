Yıldırım: "Cumhuriyetimizi tam bir demokrasiyle taçlandıracağız"

Başbakan Binali Yıldırım, belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısına katılıyor. Yıldırım, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin olarak "Cumhuriyetimizi tam bir demokrasiyle taçlandıracağız. Milletimizle bir kez daha kucaklaşmış olacağız. Bu yolda hepimize çok büyük iş düşüyor, önemli görevler düşüyor" diye konuştu.

"Uzun ince bir yoldayız, yürüyoruz, gündüz gece"

Antalya'da konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiyemizi bir baştan bir başa imar etmek için çıktığınız bu yolda başarılı ve bereketli çalışmalar diliyorum. AK Parti olarak Türkiye'nin en büyük siyasi kadrosuyuz. Aşkla, imanla yeniden tazelenmek için istişare ve değerlendirmeler yapmak için turizmin başkenti Antalya'dayız. Bize ev sahipliği yapan milletvekillerimize, belediye başkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Birlikteyiz, omuz omuzayız. Uzun ince bir yoldayız, yürüyoruz, gündüz gece. Rabbime hamdolsun ki milletimizle yönümüz, istikametimiz hep aynı oldu, aynı olmaya devam edecek.

"Size yakışan hizmet için gece gündüz çalışmak. Sizler de tam olarak bunu yapıyorsunuz. Ülkemizi doğusu, batısı, güneyi, kuzeyiyle geleceğe hazırlamak için var gücünüzle gayret gösteriyorsunuz. Bu güzel vatanın bir evladı olarak gerçekleştirdiğiniz bütün bu güzel işler için sizlere partim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Gelecek çalışmalarınızda da aynı şekilde AK Parti'ye yakışan hizmet anlayışıyla, canla, başla gayret göstereceğinize emin. Allah yolunuzu, yolumuzu açık eylesin. Önümüzde halk oylaması var. Tarih netleşti; 16 Nisan Pazar günü bir kez daha milletimiz sandığa gidecek. Daha güzel bir gelecek, daha güçlü bir Türkiye, daha kalkınmış şehirler için sandığa gideceğiz.

"16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir bahar gelecek"

"Ekmeğimizi, aşımızı, işimizi daha da büyütmek için hazır mısınız? Türkiye'yi dize getirmek isteyen alçaklara millet dersi vermek için var mısınız? Cumhurbaşkanımızın dün Anayasa değişikliğini onayladığını biliyorsunuz. Bugün itibarıyla artık takvim çalışmaya başladı. 16 Nisan'a kadar inşallah Türkiye'yi bir baştan bir başa dolaşacağız, bütün vatandaşlarımızla buluşacağız. Bütün evleri, kapıları çalacağız ve vatandaşımıza doğruyu anlatacağız. Daima doğruyu söyleyeceğiz. Kafaları karıştıranlara karşı milletimizin doğruları öğrenmesi için var gücümüzle gayret edeceğiz. İnşallah 16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir bahar gelecek. Şimdiden uğurlu, kademli olsun.

"Cumhuriyetimizi tam bir demokrasiyle taçlandıracağız"

"Millet için, millet adına evet diyeceğiz. Milletimiz evet dediği için evet diyeceğiz. Milletimize yeniden siyasetimizi, hizmetlerimizi aydınlık Türkiye hedeflerimizi anlatacağız. Aşkla heyecanla çalışarak hizmet ettiğimiz insanlara yeniden davamızı anlatarak açıklayacağız. Cumhuriyetimizi tam bir demokrasiyle taçlandıracağız. Milletimizle bir kez daha kucaklaşmış olacağız. Bu yolda hepimize çok büyük iş düşüyor, önemli görevler düşüyor.

"Bütün kapılarımız, telefonlarımız vatandaşa 7/24 açık olacak"

"Bu süreçte vatandaşımızın aklına bir şey takıldığında ilk bize ulaşacaklar. Bütün kapılarımız, telefonlarımız vatandaşa 7/24 açık olacak. Her an halkın içinde olacağız. Gündüz sokakta, düğünde, cenazede, akşam ev sohbetlerinde mutlaka biz olacağız. 7'den 70'e genç, yaşlı, engelli, işçi, çiftçi, öğrenci, erkek, kadın bütün vatandaşlarımız bizde kendini bulacak, kendini görecek. Kibir hamdolsun bizim semtimize hiç uğramadı, bundan sonra da hiç ama hiç uğramayacak. Bütün teşkilatlarımızın da, belediye personelimizin de bu hassasiyete dikkat etmesine büyük önem veriyoruz, bu konuda çok dikkatli olmanızı istiyoruz.

"AK Parti'nin tohumları Erdoğan'ın liderliğinde 1994'de İstanbul'da atıldı"

"Şehrin vicdanı olan kanaat önderleri esnaf, eşraf, manevi büyükler düzenli olarak ziyaret edeceğiz onların tavsiye ve dualarını almaktan geri kalmayacağız. Güçlü bir Türkiye için adımlarımızı hızlandırdık. Bu büyük değişim ve dönüşüm milletimize, ülkemize aydınlık yarınları getirecek. İktidarın 15. yılındayız. Çok şükür alnımız ak, yüzümüz ak. Milletimize verdiğimiz sözleri yapmış olmanın huzuru içerisindeyiz. Belediyecilikte ve yerel yönetimlerde yeni ve tertemiz sayfalar açıldı. AK Parti'nin tohumları AK Parti'nin kurucusu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 1994'de İstanbul'da atıldı. Bu hareketin bayrağı kısa zamanda bütün Türkiye'de dalgalanmaya başlandı.

"Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapan kimse AK Parti'de yer bulamaz"

"Yerel yönetimi kazanan genel iktidarı da kazanıyor, yerel yönetimi kaybeden genel iktidarı da kaybediyor. 780 km. vatan toprağının tamamıyla her biriyle yaptığımız hizmetleri paylaştık. Herkes bu hizmetlerden istifade etti. Türkiye bir bütün olarak görüyoruz ki her şehriyle aynı mesafedeyiz. İlçeler, köyler, beldeler bizim için aynı değerdedir. Bütün vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Belli zümrelerin, siyasi kadroların değil bir milletin tamamının emrine amadeyiz. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapan kimse AK Parti siyasetinde kendine yer bulamaz.

"AK Parti gelmiş geçmiş en sosyal devlet anlayışını geliştiren partidir"

"Bizim iktidarımızda Ankara bütün vatandaşlarımızın hizmetinde ve her şehre aynı yakınlıktadır. İstanbul'un Ümraniye'nin ihtiyaçlarını ne kadar önemsiyorsak Tunceli'nin Pertek ilçesinin ihtiyaçlarını aynı şekilde önemsiyoruz. Şehirlerimizin inşası için belediyelerimize aktarılan kaynağı az önce genel başkan yardımcım açıkladı. AK Parti iktidarında bu kaynak 4 milyardan 55 milyar liraya çıktı. Ne kadar artış? Nereden bakarsanız 13-14 kat artıştan bahsediyoruz. 19 bin kilometre yeni yol yaptık. 6 bin 100 km. bölünmüş yol üzerine yaptık. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Ülkenin doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini birbirine kardeş ettik, yakın ettik. Hava yolunu halkın yolu haline getirdik. AK Parti gelmiş geçmiş en sosyal devlet anlayışını geliştiren partidir.

"TOKİ eliyle 755 bin konutu yaptık, hak sahiplerine teslim ettik. 881 hastane yaptık şifa dağıtan merkezler haline getirdik. 19 bin 763 okul ve toplamda 269 bin 600 derslik inşa ettik. Sadece Van depreminde 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 18 bin konutu yapıp, depremzedelere teslim ettik. Ben hatırlıyorum yıllar önce Varto depremi olmuştu. Bizim gençlik yıllarımızda. Yakın zamana kadar Varto depreminden kalan o hasarlı binaların, depremzedelerin o ihtiyaçları görülememişti. AK Parti iktidarı geldi onların hepsini halletti.

"Kaynakları terör örgütüne aktaran bu belediye başkanlarına aferin diyecek halimiz yoktu"

"Doğu ve Güneydoğu'da 23 ilimizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Çukur siyasetinden arta kalan enkazları kaldırdık, konut inşaatlarına başladık. Yolları, cadde, altyapısı, içme suyu ve kanalizasyonuyla modern şehirler haline getirmek için gerekli adımları attık. Yatırımcılar cazibe merkezine büyük bir ilgi gösteriyorlar. Daha müracaatlar başlamadan gelen proje miktarı 20 milyarı aştı. 120 bin vatandaşımıza iş, aş sağlayacak bu projeleri süratle değerlendirip kararımızı vereceğiz. Yörede teröre destek veren belediyeleri tek tek tespit edip, buralara kayyum atadık. Yeni belediye başkanları görevlendirdi. Milletten toplanan kaynakları terör örgütüne aktaran bu belediye başkanlarına aferin diyecek halimiz yoktu. Şimdi oradan toplanan bütün vergiler şantaj vergisi olarak teröre değil hizmete gidiyor.

"Şehit kanlarıyla sulanmış toprakların alçakların çiğnemesine asla müsaade etmeyeceğiz"

"Bölgede tahribata uğramış, yaraları sağlamaya çalışan belediyelerimize yardım eli uzatan bütün belediye başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçek kardeşlik anlayışının, doğuyla batıyı birleştirmenin en güzel örneğini yine sizler verdiniz. Yürüttüğünüz çalışmalar çoktan sonuç vermeye başladı. Halkımız terör örgütü kapılarına gelince 'Hadi oradan seninle işimiz kalmadı' diye onları ait olduğu yere gönderiyor. Bu toprakların her köşesi bu bayrağın dalgalandığı her bir vatandaşımızın rahatça seyahat ettiği mubarek topraklar. Şehit kanlarıyla sulanmış toprakların alçakların çiğnemesine asla müsaade etmeyeceğiz.

"Gençler yüzünü dağa değil, geleceğe döndü. Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıklarını gidermeye gayret ediyoruz. Yaptıklarımız güzel ama yetmez. Daha çok şey yapacağız. Şehirlerimizin ne kadar altyapı eksiği varsa ileride doğacak ihtiyaçlarını da düşünerek daha fazla çalışacağız. Bütün şehirlerimizde, ilçelerimizde modern, marka şehirler, yaşayan şehirler anlayışıyla ve özellikle de yatay mimariyi öncelikli olarak ele alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehirler insanlara benzer. İnsanların morali bozuksa bu moral bozukluğu şehre de yansır. Bir arkadaşım yıllarca Almanya'da çalışmıştı. Orada çoluk çocuk sahibi olmuş. Çocuklar sürekli babasından İstanbul'u dinlemiş. İstanbul'u keşke görsek demiş.

"Sonunda oğlu 'Baba tatilimizi İstanbul'da geçirelim' demiş. Oğlunu almış İstanbul'a getirmiş. 1980'li yıllarından bahsediyorum. Atatürk Havalimanı'ndan inmişler taksiye atlayıp Topkapı'ya gidiyorlar. Çocuk sağa sola bakıyor. Baba da gayet gururlu bir şekilde 'Oğlum nasıl İstanbul'u beğendin mi?' diyor, Çocuk, 'Baba beğendim de, savaştan sonra gelsek olmaz mıydı?' diyor. Çocuk çatısız binaları görünce, hayalindeki İstanbul'u görünce, sanki savaştan çıkmış İstanbul fotoğrafı görüyor. Allah'a şükür bunlar AK Parti'nin yerel yönetimlerinde yok olmaya devam ediyor.

"Memleketin hastasıyım. Kime?"

Bizim şehirlerimiz ayrım gözetmeden her insanımızı kuşatan, kucaklayan mekanlar olmaya devam etmeli. Hem medeniyetle yaşayan hem medeniyeti yaşatan şehirler olmalıdır. Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığımız bir kampanya, bir seferberlik başlatıyor. Bu seferberliğin adı: Memleketin hastasıyım. Kime? Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza. Memleket hastası olan, hasreti olan bütün vatandaşlarımızın bu yaz tatillerini memleketlerinde geçirsinler. Bu yaz gurbetle memleket kucaklaşsın, bir olsun beraber olsun.