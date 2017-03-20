Yıldırım eski bakanlarla buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti hükümetlerinde bakanlık yapmış isimlerle Genel Merkez'de kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın parti genel merkezinde düzenlediği toplantıya eski TBMM başkanlarından Cemil Çiçek, Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin, eski başbakan yardımcılarından Beşir Atalay ve Yalçın Akdoğan, eski bakanlar Abdülkadir Aksu, Muammer Güler, Efkan Âlâ, Sadullah Ergin, Vecdi Gönül, Taner Yıldız, Hüseyin Çelik, Nimet Baş, Zafer Çağlayan, Mustafa Elitaş, Kürşat Tüzmen, Nihat Ergün, Ali Coşkun, Fatma Şahin, Selma Aliye Kavaf, Ayşenur İslam, Volkan Bozkır, Suat Kılıç, Atilla Koç, Erdoğan Bayraktar, Fatma Güldemet Sarı, İdris Güllüce, İmdat Sütlüoğlu, Mustafa Demir, Osman Pepe ve Faruk Nafiz Özak katıldı.

Toplantıda, AK Parti hükümetleri döneminde görev almış bakanlarla 16 Nisan'da yapılacak referandum çalışmaları görüşüldü.

"17'sinden sonra inşallah"

Çıkışta gazetecilerin ısrarla soru yönelttiği isimlerden biri Bülent Arınç oldu. Bülent Arınç bir açıklama yapmak istemedi. "Kampanya sürecinde sizler de sahada olacak mısınız?" sorusu üzerine Arınç, "Müsaade ederseniz bir şey söylemeyeyim. Güzel bir toplantı oldu, faydalı konular görüşüldü" dedi. Referandumla ilgili sorular devam edince Bülent Arınç, "Müsaade ederseniz, 17'sinden sonra inşallah" ifadelerini kullanarak uzaklaştı.

Gazetecilere kısa bir açıklama yapan eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin ise, çok faydalı geçtiğini belirttiği toplantıda eski çalışma arkadaşlarıyla halk oylaması konusunda bilgi alışverişi yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA