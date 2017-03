Yıldırım: "Her 'Evet' KKTC'yi daha da güçlü yapacak"

Başbakan Binali Yıldırım, "Ne kadar engelleme yaparsanız yapın, ne kadar Avrupa'da vatandaşlarımızla, memleket sevdalılarıyla buluşmayı önlemeye çalışırsanız çalışın şunu bilin ki korkunun ecele faydası yok. Vatandaşlarımız bunu görüyor, daha da hırslanıyor. 'Evet'ler sandıkları dolduracak ve size 16 Nisan'da en güzel dersi verecekler." dedi.

Yıldırım, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen vatandaş buluşmasında yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin dünyanın her yerinde büyük itibarı bulunduğunu, KKTC'nin yanında güçlü ve dirayetli Türkiye Cumhuriyetinin olduğunu belirtti.

Kıbrıs ile yakından ilgilenen, Kıbrıs'ın sorunlarına çözüm üreten bir Türkiye olduğunu ifade eden Yıldırım, dünya krizden krize sürüklenirken Türkiye'nin dünyanın en büyük projelerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Yıldırım, salondakilerin "Avrupa Avrupa duy sesimizi, bu gelen 'Evet'in ayak sesleri" sloganları üzerine, "Avrupalılar... Onları Allah ıslah etsin. Bırakın onları. Şimdi 'Hayır'cılar korosu var. PKK ne diyor? 'Hayır'. FETÖ ne diyor? O da 'Hayır' diyor. DEAŞ ne diyor? Onlar da 'Hayır' diyor. HDP ne diyor? Onlar da 'Hayır' diyor. Avrupalılar da 'Evet' diyen kardeşlerimizle buluşmamız için 'Hayır' diyorlar. 'Hayır'dan hayır çıkmaz 'Evet'te bereket vardır. Ne kadar engelleme yaparsanız yapın, ne kadar Avrupa'da vatandaşlarımızla, memleket sevdalılarıyla buluşmayı önlemeye çalışırsanız çalışın şunu bilin ki korkunun ecele faydası yok. Vatandaşlarımız bunu görüyor, daha da hırslanıyor. 'Evet'ler sandıkları dolduracak ve size 16 Nisan'da en güzel dersi verecekler." diye konuştu.

- "Her 'Evet' oyu KKTC'yi daha da güçlü yapacak"

Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü olduğunu anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye milletiyle sizinle beraber güçlü. Siz güçlüyseniz Türkiye güçlü. Yeni anayasa değişikliğiyle gücümüz daha da artacak ve 16 Nisan halk oylamasıyla demokrasimizi taçlandıracağız. 16 Nisan'da Türkiye'de bahar bir başka güzel olacak. Halk oylamasıyla lider Türkiye için 'Evet' diyeceğiz. 'Evet' oyuyla Türkiye'yi daha da ileri taşıyacağız. Her 'Evet' oyu KKTC'yi daha da güçlü yapacak. 11 yılda bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık ama aynı zamanda KKTC'yi de kalkındırdık ve birçok eseri burada yaşayan soydaşlarımıza armağan ettik. KKTC'nin altyapısını geliştirmek, sosyo ekonomik yapısını da büyütmek için önemli bir kaynağı her yıl buraya ayırıyoruz."

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kıbrıs'a su temini projesinin hayata geçirildiğini, boru hattı için bugüne kadar 1 milyar 600 milyon lira harcandığını, şu anda bütün belediyelerden içme suyu verildiğini anlattı. Şimdi de bu suyun tarım alanlarının sulanmasında kullanılması için proje yaptıklarını belirten Yıldırım, eğitim ve turizm alanında çalışmaların da devam ettiğini aktardı.

- "KKTC'nin kalbi 15 Temmuz'da anavatan için attı"

Şehadet ve vatan kavramını, istiklal ve bağımsızlığı Kıbrıs halkının iyi bildiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde KKTC'nin Türkiye'ye, anavatana verdiği anlamlı destek için KKTC devletine, hükümetine ve siz sevgili kardeşlerime minnettarız, teşekkür ediyoruz. 14 Ağustos 1974'te kalbimiz nasıl Kıbrıs için attıysa, 15 Temmuz 2016'da sizlerin kalbi de Türkiye için, anavatan için attı. Böyle bir günde Lefkoşa'nın, Girne'nin, Gazimagosa, Güzelyurt ve İskele'nin bizimle bir olması göğsümüzü kabartmıştır. Sizin sevginiz, kardeşliğiniz bizim için dünyaya bedeldir.

Ülkücü, milliyetçi kardeşlerim, 'Önce vatanım, memleketim, milletim' dediniz ve bu kutlu yolda bizimle beraber yürüdünüz. Beraber yürüdük bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi söylediğimiz tüm şarkılarda bize her şey sizi, bize her şey Kıbrıs'ı hatırlatıyor."

Kıbrıs ve 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve şükranla yad ettiğini belirten Yıldırım, bir ve beraber olduktan sonra bütün zorlukların aşılacağını, geleceğin, geçmişten çok daha güzel olacağını belirtti.

Türkiye'de artık darbe ve vesayet dönemlerinin geride kaldığına işaret eden Yıldırım, 16 Nisan'daki halk oylamasıyla demokrasinin daha da güçleneceğini aktardı.

Millet iradesine saygılı olmayanların Türkiye'de yanlış işler yaptıklarını ifade eden Yıldırım, darbe tehditlerinin, ekonomik krizlerin Türkiye'nin geçmiş dönemlerde hızını keserek, gelişmesini yavaşlattığını anımsattı.

En son 15 Temmuz'un yaşandığını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Tarih dışı, akıl dışı, siyaset dışı tartışmalarla gündem oluşturmaya çalıştılar. Hala da devam ediyor. cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili yalan yanlış bir sürü şeyler dinliyorsunuz. 'Hayır' kampanyalarını bir seçim havasına dönüştürmeye çalışıyorlar. Bu mesele AK Parti'nin başka partilerin meselesi değildir. Mesele, memleket meselesidir. Mesele, Türkiye meselesidir. Gelecek nesillerimize ağırlıklarından kurtulmuş bir Türkiye bırakma meselesidir."

- "Anlattığınız saçmalıklara bu millet prim vermez, vermeyecek"

Başbakan Yıldırım, ana muhalefetin memleketin hayrına ne iş varsa "Hayır" dediğini, "Hayır"dan hayır gelmeyeceğini söyledi.

Muhalefetin şimdi de anayasa değişikliğine "Hayır" dediğini anlatan Yıldırım, "Vesayet bitmesin istiyorlar, darbe dönemleri devam etsin istiyorlar. Kuzey Kıbrıs'tan bir kez daha söylüyorum, anlattığınız saçmalıklara bu millet prim vermez, vermeyecek. Bir daha bu ülke 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz'u yaşamayacak, evelallah." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, salonda bulunanlara, "16 Nisan'da 'Evet' oylarıyla darbeler dönemini tarihe gömmeye hazır mısınız?" sorusunu yönelterek, şunları kaydetti:

"Hiçbir vesayet odağı Türkiye'yi medeniyet yolculuğundan döndüremeyecek. Türkiye güçlendikçe Kuzey Kıbrıs daha da güçlenecek. Kıbrıs'ta adaletin, huzurun, barışın güvencesi olmaya anavatan Türkiye olarak devam edeceğiz. Her 'Evet' kirli hesapları bozacak, her 'Evet' Türkiye'yi de Kuzey Kıbrıs'ı da daha da ileriye taşıyacak. Her 'Evet' sizleri burada daha güçlü yapacak. 16 Nisan'da sizlerin kalbi Türkiye'de, bizlerin kalbi de burada atacak."

16 Nisan'da kulağının Kuzey Kıbrıs'tan gelecek seste olacağını vurgulayan Yıldırım, "O gün en kuvvetli şekilde demokrasi için, gelecek için tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için güçlü bir 'Evet' demeye var mısınız?" diye sordu.