Yıldırım: "Hesabı ona soracaksınız"

Başbakan Binali Yıldırım, başkanlık sistemini içeren Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a ilişkin, "Yapılan değişiklik aslında 2007'deki değişiklik dolayısıyla eksik kalan işlerin tamamlanmasıdır. Ondan başka bir şey değil. Eğer siz cumhurbaşkanını doğrudan seçiyorsanız, görevi de sorumluluğu da yetkiyi de ona vereceksiniz. Hesabı da ondan soracaksınız" dedi.

Yıldırım, AK Parti Adana İl Başkanlığınca, Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Sandık Yönetimleri Toplantısı"na katıldı. Salondaki vatandaşlara, "Niye buradayız, niye buradasınız?" diye soran Yıldırım, üç kez "Evet" karşılığını alması üzerine, "Şimdi duydum. Orada yazıyor işte, kararımız evet." karşılığını verdi.

2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Adana'nın yüzde 61 ile "Evet" dediğini hatırlatan Yıldırım, "2007, geldik 2015, 10 yıl geçti. Her yıl için bir puan, koy 61'in üzerine, 71. O zaman yüzde 61 dediniz, 10 yıl geçti, üzerine 10 puan daha koymamız lazım. Hedef yüzde 71 ve üzeri. Size de bu yakışır ama bir de '01' Adana olunca birinciliği de başkasına kaptırmak yok." diye konuştu.

'Hesabı ona soracaksınız'

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu anayasa değişikliğine ne gerek var, bu anayasa değişikliğiyle ne yapacaksınız?" eleştirilerine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onlar 2007'de anlamamışlar, 2011'de de anlamadılar, 2014'te de anlamadılar, 2016'da hiç anlamadılar ama şimdi anlayacaklar. Bu yapılan değişiklik aslında 2007'deki değişiklik dolayısıyla eksik kalan işlerin tamamlanmasıdır. Ondan başka bir şey değil. Eğer siz cumhurbaşkanını doğrudan seçiyorsanız, görevi de sorumluluğu da yetkiyi de ona vereceksiniz. Hesabı da ondan soracaksınız."

Yıldırım, CHP'nin, anayasa değişikliğinin "dayatma" olduğu iddiasına ilişkin, "Bunun neresi dayatma? Milletin vekilleri görüştü, kararını verdi. Siz milletin vekillerinin verdiği kararı tanımazsanız, millet sizi tanır mı? Tanımaz" dedi.

"Milletin vekilleri görüştü, kararını verdi"

Anamuhalefet partisinin "Bu anayasa değişikliği bir dayatmadır" ifadesini kullandığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kardeşim, Kemal Bey, bir ay boyunca bu vekiller, gece demedi, gündüz demedi, Mecliste çalıştılar, ne söyleyeceklerse hepsini söylediler. Bizim Mustafa Elitaş traş olmaya bile vakit bulamadı, sakal bıraktı. Hala anlamadınız mı? Bunun neresi dayatma, milletin vekilleri görüştü, kararını verdi. Siz milletin vekillerinin verdiği kararı tanımazsanız, millet sizi tanır mı? Tanımaz. Önümüzde temiz iki ayımız var, iki ay boş durmak yok. Milletin kafasını karıştıranlar, Türkiye'nin hızını kesenler, Türkiye'nin geleceğini geciktirenler, aydınlık yarınlarına engel olanlara hesap sormaya var mısınız?"

Kaynak: AA