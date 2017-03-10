Yıldırım için olağanüstü güvenlik önlemi vardı

Murat Aslan

Günübirlik ziyaret için KKTC’ye gelen Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım için dün Lefkoşa’da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

Güvenlik birimleri alarma geçti, yollar polislerle donatıldı. Ercan Havaalanı’ndan Lefkoşa’ya kadar Binali Yıldırım’ın geçeceği güzergahlarda adeta kuş uçurtulmadı.

Türkiye’den zırhlı araçlarla KKTC’ye gelen Binali Yıldırım’ın korumaları da dikkat çekti. Zırhlı araçların içerisinde silahlı polisler vardı. Binali Yıldırım’ın geçeceği yollar, araç trafiğine kapatıldı. Birçok yere keskin nişancılar yerleştirildi. Vatandaşlar ise gördükleri bu manzarayı cep telefonlarına kaydetti.