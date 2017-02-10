Yıldırım: "İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak"

Başbakan Binali Yıldırım "Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclisin hallettiği cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak" dedi.

Başbakan Yıldırım, Aksaray'a gitmek üzere hava yoluyla Nevşehir Havalimanı'na, ardından Acıgöl ilçesine gitti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Acıgöl merkez Camisi'nde cuma namazı kılan Yıldırım, cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin anayasa değişikliğiyle ilgili referandum konusundaki soruları üzerine referandumun hayırlı olması temennisinde bulunan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

'ARTIK SÖZ VE KARAR DA MİLLETİN'

"Hayırlı, güzel günler olur inşallah. Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı. Dolayısıyla halkoylaması, diğer adıyla referandum tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclisimizin hallettiği, Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişiklik vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak, onay verilecek. Ve böylece yürürlüğe girmiş olacak. Memleketimizin milletimizin geleceği için güzel bir adım atıldığını düşünüyoruz. Artık, söz ve karar da milletin."

'GERÇEK ANKET SANDIKTAN ÇIKAN SONUÇTUR'

Referandumla ilgili oy tahmininin sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Tahmin ve anket yapanlar çok olur bu dönemde. Gerçek anket sandıktan çıkan sonuçtur. Bir ilim adamı diyor ki 'ben anketlere inanırım, ancak kendim yaparsam'. Ben de katılıyorum" dedi.