Yıldırım: "İntikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz"

Yıldırım, Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Terör sadece Almanya'nın, Türkiye'nin meselesi değil. Dünyanın başının belasıdır. Amerika için de çok büyük tehdittir. El Kaide'den en büyük bedel ödeyen Amerika'dır. Dolayısıyla DEAŞ başta olmak üzere bütün terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlarlar şöyle:

(FETÖ'nün darbe girişimi) Alçak örgüt çok büyük tahribat yaptı, zararları ortadan kaldıracak tedbirleri alıyoruz. FETÖ ile mücadelede Almanya'dan çok daha fazla desteğe ihtiyacımız var.

Türkiye bir hukuk devleti, intikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz. Adalet içerisinde muamele yapacağız.

Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor. 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz.

Bölgemizde yaşanan olumsuzlukların kaynağında Suriye ve Irak'taki otorite boşluğu esas teşkil ediyor.

(AB ile vize görüşmeleri) Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Ümit ederim ki kısa zaman içerisinde mesafe alırız.

Almanya ikinci büyük ticari ortağımız ihracatta birinci, ithalatta 2. sırada. 35 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var.

MERKEL: TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ

Angela Merkel'in açıklamasından öne çıkanlar: