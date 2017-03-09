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  3. Yıldırım: "OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı MGK'da değerlendirilir"
Yıldırım: "OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı MGK'da değerlendirilir"

Yıldırım: "OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı MGK'da değerlendirilir"

Başbakan Yıldırım, OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı meselesinin MGK'da değerlendirilip karara bağlanacağını belirtti.

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Reuters ajansının başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kuzey Kıbrıs'a gitmeden önce Çankaya Köşkü'nde yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan Başbakan Binali Yıldırım "Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) değerlendirilir ve karara bağlanır" dedi.

BLOOMBERG '3 AY UZATILDI' DEMİŞTİ

Öte yandan Bloomberg, Yıldırım'ın 15 Temmuz  2016'daki darbe girişimi sonrası 20 Temmuz'da ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 3 ay daha uzatıldığını söylediğini aktarmıştı.

CANİKLİ: HENÜZ DEĞERLENDİRMEDİK

Bu arada NTV'nin canlı yayında soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de OHAL'in 3 ay daha uzatılması konusunu henüz değerlendirmediklerini ve gerekmesi halinde bir uzatmanın söz konusu olabileceğini söyledi.

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