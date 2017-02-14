Yıldırım: "PKK, FETÖ, DEAŞ 'hayır' diyor"

Başbakan Yıldırım, TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuştu. Yıldırım, "AK Parti ana kademe yöneticileri, milletvekillerimiz, kadın-gençlik kollarımız, temsilcilerimiz bütün makamlarımız, bütün teşkilatımız iki ay içerisinde sahadayız. Önce 25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın başlangıcını gerçekleştireceğiz" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

"Siyasi görüşümüzü evde bırakacağız"

"Gündemimizde hiçbir zaman tek bir konu yok. Ekonomi, dış politika, güvenlik, turizm, ulaşım; hayatın her alanında durmadan yorulmadan kararlar alıyoruz. Kaydedilen bu ilerlemeleri kalıcı haline getirmek için, güvenli hale getirmek için anayasamızda bu değişikliği yaptık. 16 Nisan'daki halkoylaması çok önemli. Şüphesiz siyasi görüşümüzü evde bırakacağız. Milli duygularımızla hareket edeceğiz.

AK Parti ana kademe yöneticileri, milletvekillerimiz, kadın-gençlik kollarımız, temsilcilerimiz bütün makamlarımız, bütün teşkilatımız iki ay içerisinde sahadayız. Önce 25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın başlangıcını gerçekleştireceğiz.

Seçim takvimi belli oldu. 18 Şubat'ta seçmen listeleri askıya çıkıyor. Askılara bakacağız. Oy kullanacağınız yeri düzeltmeniz lazım. Üniversitede okuyan öğrenci kardeşlerimizin de seçmen kütüklerine bakıp oy kullanacakları yeri düzeltmesi lazım, ihmal etmeyin.

27 Mart itibariyle yurt dışına gelen giden vatandaşlarımız gümrük kapılarında oy kullanabilecek. "

"Evet diyecek o kadar çok sebep var ki..."

"Hep söyledik yine söylüyoruz; bu anayasa 1982 model, yolda kalıyor, tekliyor. Hayırcılar, 'Bir ittirirsek çalışırız belki' diyor. Çalışmaz kardeşim, milleti boşuna yormayın. Vatandaş 16 Nisan'da sandığa gidecek, darbe ürünü bu anayasayı değiştirecek, evet mührünü vuracak, işi bitirecek."

"Vesayetin her türlüsüne dur demek için, Milletin üstünde bir güç kabul edilmemesi için, "Daha geniş temsil gücü olan bir Meclis için, Bağımsız, tarafsız yargı için, Gençlerin siyasete atılması için, Etkili yürütme, etkili demokrasi için, Gençlerin sesisinin daha gür çıkması için, Kutuplaşma değil kucaklaşma için, Çatışma değil uzlaşarak çalışma için evet diyeceğiz. Evet diyecek o kadar çok sebep var ki... Ben sadece birkaç tanesini söyledim. Evette, bereket var. "

"Vatandaş ne istediğini de ne yapacağını da biliyor"

"Türkiye'yi karış karış gezeceğiz. Her uğradığımız durakta, her noktada şunu görüyoruz: Milletin aklını, yalanlarla, dolanlarla, safsatalarla bulandırmaya çalışanlar yine başarılı olamamış. Vatandaş ne istediğini de ne yapacağını da biliyor. 16 Nisan'a kadar sahalardayız gençler. Hazır mısınız? Tüm teşkilatlarımızla, il il, ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle gezip cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacağız. İnanıyorum ve eminim ki milletimiz 2007'de başlattığı bu demokratik dönüşümü 16 Nisan 2017'de taçlandıracak.

Geçen hafta Aksaray'da, Antalya'da vatandaşlarla bir araya geldik, onlara ne diyorsunuz, halkoylaması meselesi nedir diye sorduk. Meydanlar, dalga dalga evet diye inledi. Aksaraylılar hızını alamadı 'Yüzde 100' dedi. Ben, 'Yapmayın 3-5 puan da garibanlara bırakın. Bize 90 da yeter' dedim. Antalya ve Aksaray'da iki günde yaptığımız açılışların toplam tutarı 3,5 milyarı geçiyor. Millet, hakkıyla iş yapana destek veriyor, ağzı laf yapana değil. Sizlere, milletimize güveniyoruz."

"PKK, FETÖ, DEAŞ 'hayır' diyor"

"PKK, FETÖ, DEAŞ hayır diyor. Bizim vatandaşımızın kararına boynumuz kıldan önce. Terör örgütleri hep beraber hayır propagandası yapıyorsa bunun vatandaşlarımız için bir işareti var. Terör örgütlerinin hayır dediği yerde benim vatandaşlarım aynı çizgide olmayacaktır. Buna inanıyorum. Terör örgütleri bayrağımızın da toprağımızın da düşmanıdır. Terörle mücadelede hep milletimizi yanımızda gördük.

İktidar olarak muhalefet bir hafta sonra ne yapacak bilmiyorum. İktidar bir açıklama yapsın da karşı çıkalım diyorlar. Tek bildiklerini yapıyorlar; hatır istemezuk. Bu gazi meclis dayatılan vumhurbaşkanı seçilsin diye 1973’te abluka altına alındı. 1979’da 119 turda cumhurbaşkanı seçilemedi. Bu bahane edilerek 80 darbesi yapıldı. Milletin ücünün esas olduüu bir anayasayı millete götürüyoruz. 15 Temmuz’da sivil halkımıza çalışan FETÖ ve avanesi hayır diyor. Her fırsatta sivil vatandaşlarımızı öldüren bölücü PKK hayır diyor. Sırtını onlara yaslayan bölücü HDP de hayır diyor. Bunlar anlaşılabilir ama ana muhalefet partisine ne demeli. Parlamento ortadan kalkıyormuş. Parlamento ortadan kalkmıyor bunu onlar da biliyor.

Değerli kardeşlerim ekini ektim sırtımı rahata verdim diye bir şey yok. Daha çok işimiz var. Terörü ülke gündeminden çıkaracağız. Kış aylarını kendini güvende hisseden bölücü örgütün sığınaklarını yok ettik. Bölge insanını bölücü terör örgütü baskısından kurtardık. Vatandaş, Bursa’da Antalya’da ne hizmet alıyorsa, Van’da Diyarbakır’da da aynı hizmeti alıyor."

Yüzlerce üst düzey terörist yakalanıp adalete teslim edildi. 126 girişim engellendi. Bölücü terör örgütü Türkiye topraklarından tam olarak temizlenene kadar yaz demeden kış demeden bu devam edecek."

"7 kişilik heyet kurulacak"

"Ülke sınırları dışında da vatandaşiın güvenliğini dağlamak için Fırat Kalkanı’na devam ediyoruz. Nihayet Bab’da da kontrol büyük oranda sağlandı.

Ancak, su uyur düşman uyumaz. Tedbiri elden bırakmadığımız bir diğer örgüt de FETÖ’dür. Bu katil güruhu takibimizdedir. Kamuda arındırmalar devam ediyor. FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilenler hukuk içinde cezalandırılıyor. Diyelim ki atılanlar kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyorsa tabi ki bununda hukukta bir karşılığı olması lazım. 7 kişilik heyet bu itirazları inceleyim karara bağlayacak. İade edilmezse bu kişilere yargı yolu açılacak.

Bir kaç hafta içinde döviz kurlarında hareketlikil oldu. Battık batıyoruz diyen felaket tellalları sus pus. Döviz yüzde 7 indi sesleri soluğu çıkmadı. Türkiye bahar aylarında Türkiye şaha kalkacak. Yazala birlikte ekonomide de demokraside de Türkiye ayak bağlarından kurtulacak."

Kaynak: Al Jazeera, AA