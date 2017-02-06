Yıldırım: "PKK, FETÖ, HDP 'Hayır' dediği için 'Evet' diyoruz"

İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandumuyla ilgili, "Neden 'Evet' diyoruz? PKK 'Hayır' diyor, onun için 'Evet' diyoruz. FETÖ 'Hayır' diyor, onun için 'Evet' diyoruz. HDP 'Hayır' diyor, onun için 'Evet' diyoruz. 'Hayır'cılara bakın ona göre kararınızı verin. Bölücülüğe 'Evet' diyen, FETÖ'ye 'Evet' diyenlere bu millet nisanda, referandumda dersini verecek. Bölücülerden de FETÖ'cülerden de vesayetçilerden de 'Evet' mührünü vurarak hesabını soracaktır" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından bazı satır başları şöyle:

"Memlekette güzel bir iş, faydalı bir iş olsa CHP hemen hareket geçer. Hatırlayın başörtü yasağını kaldıracağımız zaman 'Bu bir rejim meselesidir' dediler. 'Başörtüsü bir rejim sorunudur' diyen CHP'den Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz? Ona da rejim sorunu dedi. Ey CHP, ey Kemal Bey uyan artık. Türkiye rejimini seçti."

"1923'te Cumhuriyet'i ilân ettik ve Cumhuriyet'i bugün daha da ileriye taşıyacak yeni anayasayı milletimizin huzuruna getiriyoruz. Her ne kadar siz (CHP) Meclis'te, aslanlar gibi kürsü işgâl ederek, ayak ısırarak, burun kırarak bu anayasayı engellemeye çalıştıysanız da başaramadınız. Şimdi söz milletindir."

Kentsel dönüşüm

"Kentsel dönüşüm hükümetimizin önemli icraatlarından biridir. 2002'de Türkiye'nin en önemli konularından biri ev, konut ihtiyacıydı. Kolları sıvadık ve büyük bir konut seferberliği başlattık. Kısa bir süre içinde sadece belirli şehirlerde değil Türkiye'nin her köşesinde konut projeleri hayata geçirmeye başladık."

Kaynak: AA