Yıldırım: "Referandum tarihini YSK bu hafta açıklayacak"

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda başkanlık sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğiyle ilgili referandum hakkında konuştu. Değişikliğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduğunu belirten Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun, referandum tarihini bu hafta açıklayabileceğini söyledi:

"Bu anayasa değişikliği, muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında, 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde de kesin tarih açıklanmış olur. Bu tabii Yüksek Seçim Kurulunun vereceği bir karar.

Değişiklik Cumhurbaşkanının onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra, 60 günü takip eden ilk pazar günü halkoylaması yapılır diyor kanun.''

"Anamuhalefet partisi vesayetçilerin sözcülüğünü yaptı"

“Rejim değişiyor” eleştirilerine yanı veren Yıldırım, CHP’yi 2007'deki "cumhurbaşkanı seçimi" sürecinde ‘vesayetçilerin sözcülüğü’nü yapmakla suçladı:

“Şu anda yapılan, 2007 referandumunda yapılan değişikliğin gereğini yerine getirmek, eksik kalan kısmını tamamlamaktır. Türkiye'nin bir yere gittiği yok. Türkiye emin adımlarla muasır medeniyetler seviyesine ilerliyor. Telaşları kendi gelecekleri, kendi ikballeri. Sizin ikbaliniz için Türkiye'nin önünü tıkamaya hiç kimsenin hakkı yok.

Demokrasinin değil vesayetin sözcülüğünü yaptı ve o gün cumhurbaşkanı seçimini engellediler, engellemeye çalıştılar. Nasıl engellediler? 367 icadıyla. Neymiş, 367, 3'te 2 vekil sayısı olmazsa meclis toplanamaz, cumhurbaşkanı seçilemezmiş. O zaman Atatürk'ün seçimi de yanlış. Onların kafasına göre düşünüyorsak, Atatürk, İnönü, Celal Bayar, diğerleri, hepsinin seçimi sakat. Yani hukuken sakat öyle mi? O sonuç çıkıyor. Bakın o sayıya erişen bir şey yok.

Esasen mevcut sistemde iktidar partisi ne diyorsa Meclis onu yapıyor, birbirimizi kandırmayalım. Ama yeni sistemde Meclis kendi tüzel kişiliğiyle, her milletvekili kanun teklifi verebilecek, bunu savunacak, yasalaşmasını sağlayacak. Milletvekillerinin gücü artıyor, milletvekillerinin memleket meselelerine daha fazla zaman ayırmasına imkân sağlıyor. Dolayısıyla bu söylenenlerin tamamı temelsiz, asılsız, kafa karıştırmaya yönelik.

Aslında Meclisin gücü artıyor. Niye? Yargının başındaki idari yapıyı da Meclis belirliyor, bir kısmını. Cumhurbaşkanı ile Meclis belirliyor. Cumhurbaşkanı, Meclis ne? İkisi de milletin iradesiyle seçilmiş iki tane yapı. Dolayısıyla yargıda da, milletin bir şekilde iradesi yansımış oluyor.”

21 Ocak’ta Meclis'ten Anayasa değişikliği teklifinin halk oylamasına gönderilmesi kararı çıkmıştı. Teklifin halk oylamasında kabul edilmiş sayılması için de kullanılan geçerli oyların yarısından bir fazlasının "evet" olması gerekecek.

Kaynak: AA