Yıldırım: "Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenlik konusu tartışmaların dışında"

Didem Özel Tümer / Al Jazeera

Başbakan Binali Yıldırım bir grup gazeteci ile anayasa değişikliğinde ikinci tur oylama devam ederken Meclis'te bir araya geldi.

Anayasa değişikliği, referandumda vatandaşın oy verme davranışı, yeni ABD yönetimi ile ilişkiler, Kıbrıs, ekonomi ve terör başlıklarında Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

Türkeş'in Cenevre'ye gidişi

"Özellikle bu birleşme olursa, iki taraf arasındaki ekonomideki farklılık nasıl giderilecek, onun detayları konuşulacak. Henüz, birbirlerini yokluyorlar. Kim ne kadar esneyecek, ne olacak, ne bitecek. Eğer olgunlaşma olursa daha üst düzeye taşınır."

Sonuca gidiyor mu?

"Bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Duruşumuz çok net. 60 - 70'li yıllardaki duruma dönülmemesi için, Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenlik konusu tartışmaların dışındadır. Dönüşümlü yönetimin adil olması, orada her iki toplumun haklarının teminat altına alınması, dörtlü özgürlüğün sağlanması...

Dörtlü özgürlük demek? Çözüm üretildi, bir araya geldiler, her şeyde anlaştılar, ne oluyor? Bütünleşik Kıbrıs oluyor. İki federasyondan oluşan bir devlet. Bu devlet AB üyesi. Bu devlete 27 üye istediği gibi gelecek, gidecek, iş tutacak, seyahat edecek ama Türkiye gidemeyecek. Yunanistan gidecek, biz gidemeyeceğiz.

Bizim dediğimiz şudur; bu anlaşma sağlandığı anda Türkiye Kıbrıs bakımından AB'ye girmiş gibi muamele görmesi lâzım. Malların,insanların, sermayenin, hizmetlerin serbest dolaşması. Bu konularda taraf sadece Kıbrıs Rum tarafı değil, AB de burada devreye giriyor. Garantilerde sayı 5'e çıkıyor. Rum tarafı, Türk tarafı, İngiltere, Yunanistan, Türkiye. Yani bir iki tarafın görüşmeleri var. Bir genişletilmiş halkada AB, BM devreye giriyor. Bir dış halkada da 5'li görüşme. 3 aşamalı bir görüşme trafiği var."