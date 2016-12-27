Yıldırım ve Bahçeli görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinin saati 18:30 olarak duyurulmuştu ancak Başbakan Yıldırım'ın Ankara dışındaki programları nedeniyle sarkan görüşme 21:15 sıralarında başladı.

Yıldırım ile Bahçeli Çankaya Köşkü'nde yaklaşık 45 dakika görüştü.

Başbakanlık kaynakları Bahçeli ile görüşmede, TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülen anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ve terörle mücadele konusunda bilgi alışverişiyle değerlendirmelerde bulunulduğu bilgisini verdi.

İki liderin bu kez Meclis Anayasa Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden 21 maddelik anayasa değişiklik teklifinde AK Parti’nin yapılmasını istediği rötuşları ele alması bekleniyordu. Özellikle yedek vekillik ve Cumhurbaşkanının nitelikleri arasında yer alan "doğuştan Türk" ifadesinin değiştirilmesi konusu, MHP’nin onayına sunulacaktı.

Kaynak: Al Jazeera