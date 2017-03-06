Lefkoşa12 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Yıldırım ve Türkeş KKTC’ye geliyor
Yıldırım ve Türkeş KKTC’ye geliyor

Yıldırım ve Türkeş KKTC’ye geliyor

Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tuğrul Türkeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.

A+A-

Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tuğrul Türkeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın ise Perşembe günü ülkeye gelişi kesinleşti.

Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tuğrul Türkeş bu gece adaya geliyor.

Tuğrul Türkeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi temaslarda bulunacak.

9 Mart Perşembe gününe kadar Kuzey Kıbrıs’ta kalacak Tuğrul Türkeş, aynı gün ülkeye günübirlik ziyarette bulunacak olan Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile birlikte Türkiye’ye dönecek.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.