Yıldırım ve Türkeş KKTC’ye geliyor

Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tuğrul Türkeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın ise Perşembe günü ülkeye gelişi kesinleşti.

Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tuğrul Türkeş bu gece adaya geliyor.

Tuğrul Türkeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi temaslarda bulunacak.

9 Mart Perşembe gününe kadar Kuzey Kıbrıs’ta kalacak Tuğrul Türkeş, aynı gün ülkeye günübirlik ziyarette bulunacak olan Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile birlikte Türkiye’ye dönecek.