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Yıldırım, yarın KKTC'ye gelecek

Yıldırım, yarın KKTC'ye gelecek

TC Başbakan Binali Yıldırım, yarın KKTC’ye çalışma ziyareti yapacak.

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TC Başbakan Binali Yıldırım, yarın KKTC’ye çalışma ziyareti yapacak.

TC Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile görüşmeler yapacak.

Görüşmelerde, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da ilerletilmesi ve Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunmasına ilişkin müzakere sürecinde meydana gelen son gelişmeler ele alınacak.

Yıldırım'ın, ziyaret kapsamında düzenlenecek toplu etkinlikte halka hitap etmesi öngörülüyor.

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