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Yıldırım’ın yarın akşamki toplantısı için akreditasyon gerektiği açıklandı

Yıldırım’ın yarın akşamki toplantısı için akreditasyon gerektiği açıklandı

AK Parti’nin Kıbrıs Temsilciliği, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım'ın yarın akşam katılacağı Atatürk Spor Salonu’ndaki toplantısını izlemek isteyen medya mensupları için akreditasyon gerektiğini açıkladı.

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Türkiye’deki AK Parti’nin Kıbrıs Temsilciliği, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım'ın yarın akşam katılacağı Atatürk Spor Salonu’ndaki toplantısını izlemek isteyen medya mensupları  için akreditasyon gerektiğini açıkladı.

Temsilcilikten yapılan açıklamada, yarın saat 12.00'ye kadar, hazırlanan formun doldurulup nazmi.pinar@gmail.com adresine atılması gerektiği belirtildi.

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