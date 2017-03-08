Yıldırım’ın yarın akşamki toplantısı için akreditasyon gerektiği açıklandı
AK Parti’nin Kıbrıs Temsilciliği, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım'ın yarın akşam katılacağı Atatürk Spor Salonu’ndaki toplantısını izlemek isteyen medya mensupları için akreditasyon gerektiğini açıkladı.
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Türkiye’deki AK Parti’nin Kıbrıs Temsilciliği, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım'ın yarın akşam katılacağı Atatürk Spor Salonu’ndaki toplantısını izlemek isteyen medya mensupları için akreditasyon gerektiğini açıkladı.
Temsilcilikten yapılan açıklamada, yarın saat 12.00'ye kadar, hazırlanan formun doldurulup nazmi.pinar@gmail.com adresine atılması gerektiği belirtildi.
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