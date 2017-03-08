Yıldız futbolcu Aubameyang'a uyarı: "Saçına çeki düzen ver"

Kişisel sponsorunun logosunu saçına kazıtan futbolcu, izin almadan reklam yapamayacağı gerekçesiyle uyarıldı.

Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen arasında oynanan maçta saç stiliyle dikkat çeken yıldız futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'a kulübünden uyarı geldi.

Leverkusen filelerini 2 kez havalandıran Aubameyang'ın, kişisel sponsorunun logosunu saçına kazıtması dikkat çekti.

'GÖRÜŞECEĞİZ'

Futbolcunun saçındaki logo, başka bir sponsor firma ile çalışan kulübünün tepkisini çekti. Takımın sportif direktörü Michael Zorc, yıldız futbolcuyla görüşeceklerini, bunun bir daha tekrarlanmayacağını umduklarını açıkladı.

GOL KRALI

Aubameyang, Alman profesyonel futbol ligi Bundesliga'da gol krallığı yarışında 21 golle zirvede bulunuyor.