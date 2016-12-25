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Yılın kalecisi Neuer

Yılın kalecisi Neuer

Bayern Münih’in Alman file bekçisi Manuel Neuer, 2016’nın en iyi kalecisi seçildi.

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Manuel Neuer, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından verilen ödülle 2016 yılının en iyi kalecisi seçildi. 56 ülkeden gazeteci ve uzmanların katıldığı oylamada Neuer, topladığı 156 puanla üst üste 4. kez ödülün sahibi oldu.

Juventus’un kalecisi Gianluigi Buffon 91 puanla ikinci olurken, Portekiz Milli Takımı'nın kalecisi Rui Patricio ise 50 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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