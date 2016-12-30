Yılmaz: “KKTC konusunda da Türkiye aşırı tavizler verdi”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz KKTC konusunda da Türkiye'nin aşırı tavizler verdiğini öne sürdü.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında kıyı şeridinin nüfusa göre daraltıldığı, güneyden bir grup Rum'un kuzeye yerleşmesi yönünde iddialar yer aldığını savundu.

Yılmaz, Kıbrıs konusunda kalıcı, adil bir çözümün ortaya sunulması gerektiğini de ifade etti.