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  3. Yılmaz: “KKTC konusunda da Türkiye aşırı tavizler verdi”
Yılmaz: “KKTC konusunda da Türkiye aşırı tavizler verdi”

Yılmaz: “KKTC konusunda da Türkiye aşırı tavizler verdi”

Öztürk KKTC konusunda da Türkiye'nin aşırı tavizler verdiğini öne sürdü.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz KKTC konusunda da Türkiye'nin aşırı tavizler verdiğini öne sürdü.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği  basın toplantısında kıyı şeridinin nüfusa göre daraltıldığı, güneyden bir grup Rum'un kuzeye yerleşmesi yönünde iddialar yer aldığını savundu.

Yılmaz, Kıbrıs konusunda kalıcı, adil bir çözümün ortaya sunulması gerektiğini de ifade etti.

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