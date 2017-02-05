Yılmazköy “can çekişiyor”

Deniz Abidin / Özlem Çimendal

Yılmazköy’de vatandaş pahalılıktan şikayetçi…Türk Lirası’nın döviz karşısında erimesinin olumsuzluklarını birebir yaşadıklarını ifade eden Yılmazköy sakinleri, düşen alım gücünden kaynaklı olarak geçinemediklerini dile getirdi.

Vatandaş ne dedi?

Ramazan Yastı:“Kiralar çok pahalı”

“16 yıldır Kıbrıs’tayım. Kamyon şoförüyüm. Kiralar çok pahalı. Merkezden köyde yaşam çok daha iyi. Kiraların daha ucuz olması bizi köyde yaşamaya itiyor. Pahalılık çok fazla. Aldığımız maaş yetmiyor. Biz vatandaş olarak bu şartlarda nasıl geçinelim? Türk Lirası ödeniyoruz, ancak her şey neredeyse döviz üzerin kurulu”

Mehmet Ataş:“Yaşayan köylü kadar işçi var”

“Ben kahvehane işletiyorum. Sabahları burası çok kalabalık olur. Öğleden sonraları ise laf edecek adam bulamazsınız. Köylü hayvancılık ve çiftçilikle uğraşır. Yılmazköy’de yaşayan köylü kadar işçi var. Bizim de durumumuz maddi olarak kötü. Zamlar belimizi büktü. Kazancımız yetmiyor”

Aliye Üçöz:“Esnafın durumu çok kötü”

“Ben köyde bakkal dükkanı işletiyorum. Esnafın durumu çok kötü. Geçinip gidiyoruz, ancak yapılan bu zamlar vatandaşın alım gücünü düşürdü. Vatandaş alışverişe geliyor ama cebinde nakit parası yok. Kredi kartı ile çektiriyor. Kredi kartı ile ödediğinde karı falan kalmıyor. Sigorta yatırımlarımız var, yanımda çalışan da var. Karşılamakta zorlanıyorum. Çoğu vatandaş aldığını yazdırıyor. Yanımızda askeri kantin var. Bu bizi olumsuz etkiliyor. Herkese açık olması bizim işlerimizi düşürüyor”

Mehmet Şahin:“Bankalardaki faiz vatandaşı yedi bitirdi”

“Köyde esnaflık yaparım. Hırdavat dükkanım var. Ancak boş boş otururum. Benim müşterilerim asker ve civar köylerdeki vatandaşlardır. Bizim kendi köylümüz Lefkoşa’dan alışverişini yapar. Bu bütün köylerde böyledir. Yerli vatandaş hiçbir zaman kendi esnafını desteklemiyor. Ekonomik gidişat berbat. Kendi işimi yapıyorum ama para tahsil ediyorum. İnsanlar ekonomik sıkıntıdan krediye başvurur. Bankalardaki faiz ise vatandaşı yedi bitirdi. Hırdavatçı evin bütün işini yapabilir. Nişanlıyım. Ben kendi evimi yapamadım. Dövizin yükselmesiyle yapacağım evin fiyatı 40 bin lira arttı”