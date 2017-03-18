Yine çalışma izinsiz ve ehliyetsiz şoför!

Ahmet İkidereli

Girne- Dağyolu’nda okul minibüsüne çarparak 2 öğrenci ve minibus şoförünün ölümüne neden olan Tüfekçi Şirketine ait bir başka kamyon şoförü de bu kez de çalışma izinsiz ve yetersiz ehliyetle yakalandı. PE 106 plakalı kamyonun kapasitesinin üzerinde yük taşıdığı da tespit edilirken, kamyon şoförü polis tarafından gözaltına alındı.