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Yine çalışma izinsiz ve ehliyetsiz şoför!

Yine çalışma izinsiz ve ehliyetsiz şoför!

Tüfekçi LTD’e bir başka kamyon şoförü bu kez de çalışma izinsiz ve yetersiz ehliyetle polis tarafından tutuklandı.

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Ahmet İkidereli

Girne- Dağyolu’nda okul minibüsüne çarparak 2 öğrenci ve minibus  şoförünün ölümüne neden olan  Tüfekçi Şirketine ait  bir başka kamyon  şoförü de bu kez de çalışma izinsiz ve yetersiz ehliyetle yakalandı. PE 106 plakalı kamyonun kapasitesinin üzerinde yük taşıdığı da tespit edilirken, kamyon şoförü polis tarafından gözaltına alındı.

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