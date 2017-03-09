Yine kamyon dehşeti!

Nadire Bahadi

Ülkemizde yaşanan trafik kazalarının önüne bir türlü geçilemiyor.

Çamlıbel-Girne Anayolu’nda Geçitköy virajları olarak bilinen bölgede dün yine ölümle sonuçlanan trafik kazası meydana geldi.

Taş yüklü kamyon ile van aracın yüz yüze çarpışması sonucu ağır yaralanan 48 yaşındaki Kamil Göktepe kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Göktepe’nin hayatını kaybetmesi ile 2017 yılının ilk 3 ayında meydana gelen trafik kazalarında ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Kamil Göktepe’nin aslen Güzelyurtlu ve marangoz olduğu yaklaşık 2 ay önce ise bebeğinin dünyaya gelmesi ile ikinci kez baba olduğu öğrenildi.

Taş yüklü kamyon karşı şeride geçti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 15.00 sıralarında, 32 yaşındaki Jeyhun Babayev’in kullandığı GK 431 plakalı kaya yüklü kamyon ile Girne’ye doğru gittiği sırada, sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı.

Yolun sağına geçen taş yüklü kamyon o esnada karşı şeritten gelen Kamil Göktepe’nin kullandığı NT 461 plakalı van araç ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan NT 461 plakalı van araç sürücüsü Kamil Göktepe, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Göktepe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, saat 16.20’de hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında kamyon sürücüsü Jeyhun Babayev tutuklandı.

Babayev’in bu gün Girne’de mahkemeye çıkarılması bekleniyor.