Yine kaza!
Bu sabah saatlerinde Girne – Güzelyurt Anayolu’nda HL 086 plakalı araç sürücüsü Metin Esmertaş Güzelyurt istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
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Bu sabah saatlerinde Girne – Güzelyurt Anayolu’nda HL 086 plakalı araç sürücüsü Metin Esmertaş Güzelyurt istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve yol kenarındaki bordürlere çarptı.
Meydana gelen kaza sonucunda 26 yaşındaki Metin Esmertaş ağır şekilde yaralandı. Esmertaş hastaneye kaldırıldı.
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