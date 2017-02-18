Yine şişede durduğu gibi durmadı

Lapta’da dün gece saat 21.30 sıralarında, T.E (E-57) adlı kişi, alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, tasarrufunda bulunan av tüfeği ile meskun mahal olan yol içerisinde havaya ateş açması nedeniyle polis tarafından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.