Lefkoşa7 °C
  • UptownPark
  • Neden solak oluruz?
  • Gece başlayan diş ağrılarına dikkat
  • Tatlı bağımlılığına dikkat
  • Bu 5 süper besin kiloya düşman
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Yine sürat ve dikkatsizlik
Yine sürat ve dikkatsizlik

Yine sürat ve dikkatsizlik

Dikkatsizlik ve aşırı sürat yine bir trafik kazasına neden oldu.

A+A-

Ahmet İkidereli

Lefkoşa- Girne anayolunda dün akşam meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi. Saat 23:15 sularında meydana gelen kazada emekli üst düzey bir subay olduğu öğrenilen şahıs yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Önündeki araca arkadan çarptı

Kazaya dikkatsizlik ve aşırı süratin neden olduğu belirtildi. Kaza Lefkoşa-Girne Anayolunda seyreden ME 707 plakalı aracın önündeki JT 900 plakalı aracı geçmeye çalıştığı sırada arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Yoldan savruldu

 Çarpmanın etkisiyle yoldan savrulan JT 900 plakalı aracın sürücüsü emekli üst düzey bir subay olduğu öğrenilen şahsın yaralanarak ambulansla Doktor Burhan Nalbantoğlu hastanesine kaldırılarak, ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındığı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.