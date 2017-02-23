Yine sürat ve dikkatsizlik

Ahmet İkidereli

Lefkoşa- Girne anayolunda dün akşam meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi. Saat 23:15 sularında meydana gelen kazada emekli üst düzey bir subay olduğu öğrenilen şahıs yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Önündeki araca arkadan çarptı

Kazaya dikkatsizlik ve aşırı süratin neden olduğu belirtildi. Kaza Lefkoşa-Girne Anayolunda seyreden ME 707 plakalı aracın önündeki JT 900 plakalı aracı geçmeye çalıştığı sırada arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Yoldan savruldu

Çarpmanın etkisiyle yoldan savrulan JT 900 plakalı aracın sürücüsü emekli üst düzey bir subay olduğu öğrenilen şahsın yaralanarak ambulansla Doktor Burhan Nalbantoğlu hastanesine kaldırılarak, ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındığı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.