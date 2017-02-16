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YKP Avrupa Sol Partisi Yürütme Kurulu toplantılarında temsil edilecek

YKP Avrupa Sol Partisi Yürütme Kurulu toplantılarında temsil edilecek

YKP, gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) Yürütme Kurulu toplantılarında temsil edilecek.

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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) Yürütme Kurulu toplantılarında temsil edilecek.

YKP’den yapılan açıklamaya göre 18-19 Şubat tarihlerinde Roma’da gerçekleştirilecek olan toplantılara YKP Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı katılacak.

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