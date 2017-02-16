YKP Avrupa Sol Partisi Yürütme Kurulu toplantılarında temsil edilecek

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) Yürütme Kurulu toplantılarında temsil edilecek.

YKP’den yapılan açıklamaya göre 18-19 Şubat tarihlerinde Roma’da gerçekleştirilecek olan toplantılara YKP Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı katılacak.