YKP Avrupa Sol Partisi Yürütme Kurulu toplantılarında temsil edilecek
YKP, gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) Yürütme Kurulu toplantılarında temsil edilecek.
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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) Yürütme Kurulu toplantılarında temsil edilecek.
YKP’den yapılan açıklamaya göre 18-19 Şubat tarihlerinde Roma’da gerçekleştirilecek olan toplantılara YKP Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı katılacak.
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