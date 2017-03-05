YKP: "Bir devletin telefonlarla çalıştırılması Sayıştay’a kadar uzandı"

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), zaman yitirilmeden liyakat sistemi, yönetimde reform ve reorganizasyonu, yolsuzluk ve suiistimallerle mücadele için bütünlüklü bir programı ve birbirinden kopuk kurulmuş olan anayasal organlar arasındaki kopukluğu gidermek için gereken adımların atılmasının sağlanmasını istedi.

YKP Yürütme Kurulu, Meclis’te Sayıştay üyeliğindeki boşluğun doldurulması konusunda yaşananları değerlendirdiği yazılı açıklamada şunları ifade etti:

“Meclis, iddiaya göre Sayıştay üyeliğindeki boşluğun doldurulması için yapılan pazarlık sonuçlanmadığı için toplanamıyor. Toplansa yeterli oylar var ve seçilen olabilir.

Ancak meclisin toplanamamasında meclis başkanı da kusurlu gösterilince Sayıştay ile meclis arasında ilişki olmadığı da ortaya serildi. Sayıştay, yürütmeyi yani hükümeti meclis adına denetlemek için kurulan bir bağımsız organdır ama üyeliğindeki bir eksiklikten meclise bilgi vermek usulü yokmuş ki meclis başkanına telefonla ve çok sonra bilgi vermiş. Bir devletin telefonlarla çalıştırılmasının Sayıştay’a kadar uzandığını göstermiş de oldu. O zaman Sayıştay’ın raporlarının mecliste sureta görüşüldüğünü ve gereğinin yerine getirilmemesinin nedeninin de bu ilişkisizlik olduğu anlaşılmaz mı?“