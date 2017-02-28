YKP: “Devlet dairesi işini kötü yaparsa eyvallah mı?”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Dağyolu’nda (Fota) yolun çökmesiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Dağyolu köyünün yolunun birkaç yerden çökmesi üzerine konuşmalar yapıldığını; yolları denetleyip kazalara ve kayıplara karşı kollayıcı olacak ilgili dairenin daha yol yapılmadan görevinin bilincinde olmadığı savunuldu.

Açıklamada “Bir devlet dairesi kendi bünyesinde yapılan bir yolu da işin başından denetlemeli ve her yere aynı standartta yol yapılamayacağını en iyi bilen özele de önerecek yer olarak bilgiyle denetlemelidir. Onlara uygun inşaat yapıldığını da yapanların amirleri proje bazında da sahada da izlemeli ve özele istihkaklar ona göre ödenmeli, daire bünyesinde de iş işten geçmeden yani devletin/halkı parası çarçur edilmeden müdahale etmelidir” denildi.

Bu kadar ağır bir iş yükünün yerine getirilmemesi ve meclisin hemen bu konuyu araştırmak için harekete geçmemesinin kabul edilemeyeceği kaydedilen açıklamada, “Yani devlet dairesi işini kötü yaparsa eyvallah mı?” ifadelerine yer verildi.

“MUHALEFET YOK, MUHALİF GÖRÜNENLER VAR”

YKP açıklamasında, “Muhalefet varmış derler, inanmayın muhalif görünenler vardır o kadar” denilerek, halkın aymazlığın boyutunu görüp partileri denetlemesi gerektiği kaydedildi.