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YKP, “Kıbrıs Sorunu Nereye Gidiyor?” başlıklı açık oturum düzenliyor

YKP, “Kıbrıs Sorunu Nereye Gidiyor?” başlıklı açık oturum düzenliyor

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 25 Ocak Çarşamba günü, Mihalis Papapetru ve Alpay Durduran'ın konuşmacı olacağı "Kıbrıs sorunu nereye gidiyor?" başlıklı açık oturum düzenliyor.

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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 25 Ocak Çarşamba günü, Mihalis Papapetru ve Alpay Durduran'ın konuşmacı olacağı "Kıbrıs sorunu nereye gidiyor?" başlıklı açık oturum düzenliyor.

YKP’den yapılan açıklamaya göre, halka açık oturum, KTÖS lokalinde saat 18.30’da yer alacak.

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