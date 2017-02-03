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  3. YKP Maliye Bakanlığı’nın yasaya ters düşen işlemler yaptığını savundu
YKP Maliye Bakanlığı’nın yasaya ters düşen işlemler yaptığını savundu

YKP Maliye Bakanlığı’nın yasaya ters düşen işlemler yaptığını savundu

Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), Maliye Bakanlığı’nın bütçeyle ilgili yasaya ters düşen işlemler yaptığını savundu.

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Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), Maliye Bakanlığı’nın bütçeyle ilgili yasaya ters düşen işlemler yaptığını savundu.

YKP’den yapılan açıklamada, “Maliye’nin oradan kesip öteki kaleme harcamaya geçirme şeklinde uygulamasına son vermelidir” denildi. Açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın bütçe yasasına ters düşen işlem yapması karşısında etkisiz kalmayıp, bütçeye sahip  çıkması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun sıkıntıya sokulmasının elektrik üretim maliyetinin artması, elektrik kesintileri yapılması ve başka enerji üretim şirketlerinden daha pahalı elektrik alınmasına neden olduğu savunuldu.

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