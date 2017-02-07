YKP ve BKP birlikte hareket edecek

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) bugün Yeni Kıbrıs Partisi’ni (YKP) ziyaret etti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, ziyaretlerinin amacının gündemi, siyasi süreci, Kıbrıs müzakerelerini değerlendirmek olduğunu söyleyerek, Kuzey Kıbrıs’taki sol partilerin eylem ve güç birliği yapması konusunda görüş alışverişi yapmak olduğunu belirtti.

Erken seçimin gündeme gelmesi halinde ortak nasıl hareket edilebileceği konusunda, neler yapılabileceğini de görüşeceklerini dile getiren İzcan, amacın solun en geniş birlikteliği kurması yönünde mücadele etmek olduğunu söyledi.

İzcan, sendikalar, sivil toplum örgütleri, siyasi partileri ziyaret ederek, asgari müşterekte hareket etme koşullarını araştıracaklarını belirtti.

YKP Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı da ülkede birçok alanda ciddi sıkıntılar yaşandığını, asgari ücretin belirlendiği ancak kimsenin memnun olmadığını, anti demokratik birçok olay yaşandığını ileri sürerek, “Meclis’in de Meclis olmakla alakası kalmadığını” iddia etti.

Yeni çıkarılan seçim ve siyasi parti yasalarını da eleştiren Kanatlı, bu yasalarla seçime gitmenin mümkün olmayacağını savundu.

Kıbrıs konusunda da değinen Kanatlı, umutlu olacak bir durum göremediklerini, temel sorunlarda ilerleme sağlanamadığını savundu.

Kanatlı, telefon ve elektrikte özelleştirmenin gündemde olduğunu, her gün yeni vatandaşlıklar verildiğini söyleyerek, bunlara direnebilecek ortak bir platformun ortaya çıkmasından yana olduklarını kaydetti.

Kanatlı, YKP olarak, ortak ve birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.