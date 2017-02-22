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Yoğun bakımda halay

Antalya Kepez’deki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, hemşire ve hastabakıcıların halay çekip göbek attığı görüntüler, 4 yıl sonra ortaya çıktı.

Antalya’nın Kepez ilçesindeki özel bir hastanenin eski çalışanı tarafından paylaşılan görüntüler, yoğun bakım ünitelerinde çekildi. 2013’te çekilen görüntülerde, ameliyat önlüklü hemşire ve hasta bakıcılar yoğun bakım ünitesinde önce halay çekiyor, ardından göbek atıyor.

Hastabakıcı ve hemşirelerin kendi aralarında "Yerinde durmuyor ki, salla", "Bakım mı yapıyor, oyun mu oynuyor belli değil", "Yavaş yavaş, kamera bozuluyor, hızlı gitme", "Sen oynamasını bir öğren" sözleri de görüntülere yansıyor.

Hastane sahibi Hüseyin Sarı, olayın yaşandığı tarihten kısa süre sonra görüntülerin kendisine ulaştığını ve bu kişilerin işine derhal son vererek, konuyu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA 

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