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Yoğun yağmur Lapta'yı da vurdu!

Yoğun yağmur Lapta'yı da vurdu!

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy BRT’ye yaptığı açıklamada, Lapta bölgesinde şiddetli yağışın kesintisiz sürdüğünü belirtti.

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Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy BRT’ye yaptığı açıklamada, Lapta bölgesinde şiddetli yağışın kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Fuat Namsoy, burada yaşanan yoğun yağıştan en çok Başpınar bölgesinin etkilendiğini söyledi.

Namsoy, yağışlar nedeniyle elektrik direklerinin devrildiğini, bazı araçların hasar gördüğünü ve bazı evleri su bastığını kaydetti.

Bölgenin yamaç üzerinde oluşu ve yoğun yağışın devam etmesi nedeniyle zaman zaman toprak kaymalarının yaşandığını söyledi.

Fuat Namsoy, Başpınar Restorantı’nın bulunduğu bölgeden Başpınar köyüne giden güzergahın toprak kaymaları nedeniyle tarfiğe kapatıldığını da belirtti.

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