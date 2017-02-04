Yoğurt suyunu dökmeyin!

Yoğurt suyu B2 vitamini içermekte olup çöpe döküldüğünde doğrudan sağlık açısından pek çok faydası olan B2 vitamini de dökülmektedir. Bu sebeple yoğurdun suyu kesinlikle dökülmemeli; doğrudan içilmeyecekse bile çorbalara, keklere vs. koyulmalıdır.

Protein, mineral, aminoasit ve diğer vitaminler açısından zengin olan yoğurt suyunun faydaları;

İçeriğindeki probiyotikler sayesinde tümör oluşumunun önüne geçer.



Kansere karşı koruyucudur yani anti kanserojendir.

Uzun süre tok tutar ve çok az kalori içerdiği için diyette de rahatlıkla tüketilmekte; vitamin ve mineral yönünden zengin olmasıyla vücudu güçlü tutar.

Tiroid bezlerinin çalışmasına ve guatrın önlenmesine yardımcı olur.



Cildi besler, leke ve sivilceleri tedavi etmede kullanılır.

Yoğurt suyu günde iki kez düzenli olarak içildiğinde kabızlığın önüne geçer.



Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.



İçeriğindeki B2 vitamini sayesinde vücudun karbonhidrat, protein ve yağlardan daha fazla yararlanmasını sağlar.

İçeriğindeki kalsiyum ve potasyumla bebeklerde diş ve kemik oluşumuna yardımcı olur.



Yine bebeklerde büyüme geriliğinin önüne geçer.

Kısacası yoğurt suyunu içmek için çok sebebiniz var. Siz de yoğurt sularını dökmeyi bırakın ve pek çok faydasını doğrudan vücuda alın.