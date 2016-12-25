Melin Dobran

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu bölgesindeki Levent Sitesi sakinleri, bölgede tam bir çevre felaketi yaşandığını söyledi.

Azgan Sokak’ta ikamet eden vatandaşlar, yaklaşık 5 aydan beridir bazı inşaat firmalarının dereyi toprakla doldurduğunu iddia etti.

Bölgeliler, derenin kapatılmasının yasak olmasına rağmen ilgili belediyenin ve Çevre Bakanlığı’nın buna göz yumduğunu savundu.

Şehrin merkezinde böyle bir çevre katliamının olmasına karşı çıkan vatandaşlar Girne Belediyesi’ni, Çevre Bakanlığı’nı ve Girne Kaymakamlığı’nı göreve davet etti.

“Zeytin ağaçlarını katlettiler”

Bölgedeki bir vatandaş, “Yaklaşık 5 aydan beridir, bir firmanın iş makineleri sitenin tam karşısındaki dereye toprak boşaltıyor. Siteye giden daracık asfalt yolda kamyon sürücüleri süratli bir şekilde geçiyor. Bu zaman dilimde koskoca dereyi toprakla kapattılar. Duyduğumuza göre oraya bina yapılacakmış. Kamyonlar gece gündüz gelip toprak boşaltıyor. Bu işlemin yapıldığı sırada oradaki zeytin ağaçlarına da zarar verdiler. Ağaçların bazısının dalları kırıldı, yerinden söküldü. Bazısı da resmen toprağın altında kaldı. Şehrin merkezinde böyle bir doğa katliamı olamaz. Yetkili kurumlarla defalarca görüştük ve resmen bizimle dalga geçtiler. Bu çevre felaketine onlar da göz yumuyor. Yok mu bunu gören” şeklinde konuştu.

“Üç kurum da topu birbirine atıyor”

Diyalog’a konuşan bir başka vatandaş ise “Kaymakamlık arazinin bir kısmı için mahkemeye başvurdu ve bu işlemi durdurdu. Bunun için geç kalındı. Arsanın diğer kısmına ise toprak taşınması halen devam ediyor. Belediyenin imar birimindeki bir personel, toprak dökülmesi için bu yerin geçici olarak gösterildiğini söyledi ama biz buna inanmıyoruz. Defalarca Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı ve Çevre Bakanlığı ile bu konuyu görüştük. Çevre Bakanlığı, belediye ilgileniyor diyor, belediye ise çevre bakanlığı ve Kaymakamlık ilgilenir diyor. Bizimle dalga geçiyorlar. Sırf bu toprak konusu yüzünden başka bir eve taşınmayı düşünüyoruz” dedi.