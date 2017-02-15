Yok mudur kurtaracak?

Pelin Yükselay

KKTC turizminin göz bebeği, Girne Antik Limanı, her geçen gün daha da kirleniyor, enkaz halini andıran görüntüler artıyor.

Sevgililer Günü nedeniyle dün Antik Liman’ın romantik ortamında kutlama yapan turistleri görüntülemek amacıyla bölgeye giden Diyalog muhabirleri inanılmaz manzara ile karşılaştı.

22 Aralık’ta meydana gelen fırtına sonrasında yıkılan elektrik direkleri olduğu yerde dururken, tehlike arzeden kablolar etrafa yayılmış, elektrik saati dağılmış, iskele yıkılmış, teknelerin bulunduğu bölgede çöp yığınları oluşmuş.

Diyalog muhabirine “eşimle yemek için geldik ama kaçıyoruz” diyen bir turist, Antik Limanın bu hale gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek “Bu ülke sahipsiz mi” demekten kendini alamadı.

Yıkılan fenerin yeri boş duruyor

Fırtına günü yıkılan fenerin yeri hala boş duruyor. Bırakın fener dikmeyi, mendirek üzerinde fırtınadan dolayı yıkılan taşlar da öylesine bekliyor. Liman içerisinde batık tekne görmeniz de mümkün. 22 Aralık’ta meydana gelen fırtınada batan bir tekne hala sulara gömülü bir vaziyette bekliyor. Limanın vazgeçilmezlerinden bir tanesi de çöpler... Deniz içerisindeki çöp kirliliği gün be gün artıyor. Hatta kirlilik öyle bir hal aldı ki dalgalar çöpleri bazı teknelerin içerisine kadar taşıyor, teknelerin kıçlarının suya gömülmesine neden oluyor.

Mendirekte yürümek için cambaz olmak gerekiyor

Mendirekte yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlar ve turistler çok dikkatli olmalı. Zira belli yerlerde çöken asfalt düşerek yaralanmanıza neden olabilir. Bunun yanında mendirek yolundaki çekirdek manzarası da görenleri hayret içerisinde bırakıyor. Girne Limanı’ndaki durum işte bu yazdıklarımızdan ibaret... Tekne sahiplerinin her birinin aylık 1500 Euro yer parası ödediği liman, tekne sahiplerine sağlıklı bir ortam sağlamaktan dahi yoksun.Tekne sahipleri ise çaresiz ve yorgun...

Yıllardır konuştuk hiçbir şey olmadı

Yıllardır limanın sorunlarını anlattıklarını ancak hiçbir sonuç alamadıklarını kaydeden tekne sahipleri, muhabirimize konuşmayı dahi reddediyor. “Yıllardır konuştuk hiçbir şey olmadı” diyen tekne sahipleri limanı büyük bir fırtınanın vurmasını ve tamamen yerle bir olmasını istiyor. Tekne sahipleri ‘belki o zaman bir adım atılır’ diyor.

Bunun yanında mendireğin altında oluşan oyuklarda tekne sahiplerinin bu dediklerini destekler nitelikte...

Oyuklar büyüdükçe büyüyor

Denizden taraf mendireğin altında oluşan oyuklar, her fırtına da biraz daha büyüyor.

Büyüyen oyuklar, büyük bir fırtınada mendireğin komple yerle bir olmasına sebep olabilir.

Turistler de limanın bu kötü görüntüsü karşısında şaşkın...

Bu kadar güzel turistik bir merkezin bakımsızlıktan döküldüğüne şahit olan turistler, neden limana en ufak bir ilginin bile gösterilmediğini anlamlandıramıyor.

Fırtınadan sonra Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst limanı ziyaret etmişler ve oluşan zararla ilgili incelemelerde bulunmuşlardı.

İki bakan ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Girne Limanı’nın önemine vurgu yapmış, en kısa zamanda iyileştirme çalışmalarının başlayacağını açıklamışlardı. Bu açıklamanın üzerinden 2 ay geçti. Onların ‘kısa zaman’ anlayışı ne kadarlık bir süreyi kapsıyor bilinmez ancak, Girne Limanı ciddi anlamda SOS veriyor!