Güney Kıbrıs’ta kadınlar arasında yoksulluğun erkeklere oranla daha yüksek olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Yoksulluk Kadınları Vuruyor” başlığıyla verdiği haberinde, Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü verilerine göre, Güney Kıbrıs’ın, cinslerin eşitliği konusunda AB ortalamasında bulunduğu, ancak Güney Kıbrıs’la ilgili ayrıntılı analiz yapıldığında, kadınlar ile erkekler arasında önemli farklılıkların gözlemlendiği belirtildi.

2007-2014 yıllarında kadınların yüzde 23’ü, erkeklerinse yüzde 20’sinin yoksulluk sınırında yaşadığını aktaran gazete, tek ebeveynli ailelere, aile reisi kadın olduğunda yüzde 55-60’ının yoksulluk tehlikesi, aile reisi erkek olduğunda ise yüzde 20’sinin yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belitti.

Gazete AB ortalamasında bu oranların kadınlar için yüzde 46, erkekler için ise yüzde 20 olduğunu kaydetti.

55-64 yaş arasındaki kadınlara işsizlik oranı yüzde 60’lara yaklaşırken, erkeklerde bu oranın yüzde 35’lerde seyrettiğini belirten gazete, AB’de ortalamasında bu oranların kadınlarda yüzde 52, erkeklerde ise yüzde 36 olduğunu yazdı.

Haberde Güney Kıbrıs’ta kadınların karar alma mekanizmalarına katılımın çok düşük; yüzde 16,9 olduğu da aktarıldı.