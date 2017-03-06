Yolda giderken yandı
Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde dün saat 21.30 civarında seyir halindeki Murat Sümeraka’ya ait LL 653 plakalı araç motor bölümünden aniden alev aldı.
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Melin Dobran
Yangına ilk müdahaleyi yapan yoldan geçen sürücüler oldu.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yanan aracı inceledi. Elde edilen bilgilere göre yangın, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yangın sonucu, makine bölümündeki elektrik aksamları, plastik aksamlar ve ön kaput yandı.
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