Yolda giderken yandı

Melin Dobran

Yangına ilk müdahaleyi yapan yoldan geçen sürücüler oldu.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yanan aracı inceledi. Elde edilen bilgilere göre yangın, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yangın sonucu, makine bölümündeki elektrik aksamları, plastik aksamlar ve ön kaput yandı.