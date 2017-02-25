Yolda yürürken klinik önünde kalp krizi geçirdi!

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da dün öğle saatlerinde yolda yürürken aniden rahatsızlanan 50 yaşındaki Menderes Kızıl tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Gazimağusa’da “Yeni Nesil” Doğum Kliniği önünde yürüdüğü sırada rahatsızlanarak yere yığılan Menderes Kızıl, olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılsa da, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 50 yaşında hayata veda etti.

Kalp krizi nedeni ile yaşamını yitirdiği tahmin edilen Kızıl’ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Polis ani ve gayri tabii ölüm hakkında soruşturma başlattı.