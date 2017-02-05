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Yoldan çıktı

Yoldan çıktı

Lefkoşa-Girne anayolunda meydana gelen kaza ucuz atlatıldı

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Lefkoşa-Girne anayolunda dün akşam saat 20.20 sularında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Jeep aracıyla dikkatsiz ve süratli bir şekilde seyreden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince  yolun ortasındaki refüje çıkarak durabildi.

Kaza sonucu herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken jeep araç kaza yerine gelen çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

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