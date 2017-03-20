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Yoldan çıktı, takla attı

Yoldan çıktı, takla attı

Lefkoşa İskele anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak takla attı.

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Bahar Uygur

Lefkoşa İskele anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

45 yaşındaki Hakan Anter,  FZ 586 plakalı aracıyla Lefkoşa İskele anayolunda seyrederken Gezer oto galeri önünde direksiyon hakimiyetini kaybedetti ve yoldan çıkarak takla attı.

Kazada hafif yaralanan sürücü Hakan Anter hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre Hakan Anter yönetimindeki aracı geçmeye çalışan başka bir aracın kazaya sebebiyet verdiği belirtildi.

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