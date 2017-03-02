Yollarda sıkı denetim
Başkent Lefkoşa’da yürürlüğe koyduğu bir dizi uygulama taktir topladı.
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Ahmet İkidereli
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçen hafta yürürlüğe koyduğu başkent sokaklarında güvenlik ve trafik akışının daha sağlıklı bir yapıya oturması yönündeki önlemleri taktir topladı.
LTB ekipleri her gün saat 19:00’dan itibaren gecenin ilerleyen saatlerine kadar başkent sokaklarında devriyeler halinde kontrollerini sürüdürüyor.
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