Yollarda sıkı denetim

Ahmet İkidereli

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçen hafta yürürlüğe koyduğu başkent sokaklarında güvenlik ve trafik akışının daha sağlıklı bir yapıya oturması yönündeki önlemleri taktir topladı.

LTB ekipleri her gün saat 19:00’dan itibaren gecenin ilerleyen saatlerine kadar başkent sokaklarında devriyeler halinde kontrollerini sürüdürüyor.