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Yollarda sıkı denetim

Yollarda sıkı denetim

Başkent Lefkoşa’da yürürlüğe koyduğu bir dizi uygulama taktir topladı.

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Ahmet İkidereli

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçen hafta yürürlüğe koyduğu başkent sokaklarında güvenlik ve  trafik akışının daha sağlıklı bir yapıya oturması yönündeki önlemleri taktir topladı.

LTB ekipleri her gün saat 19:00’dan itibaren gecenin ilerleyen saatlerine kadar başkent sokaklarında devriyeler halinde kontrollerini sürüdürüyor.

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